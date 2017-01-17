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В Петербурге угонщики перевозили краденный «Лексус» на эвакуаторе

В Петербурге угонщики перевозили краденный «Лексус» на эвакуаторе


В Петербурге вечером восемнадцатого января сотрудники полиции задержали 28-летнего водителя эвакуатора, перевозившего похищенный несколькими часами ранее автомобиль Lexus. Впоследствии выяснилось, что злоумышленники отобрали дорогостоящую иномарку у руководителя одной из коммерческих организаций города.

Согласно данным МВД, пострадавшая сообщила — на Балтийской улице несколько преступников отобрали принадлежащий ей Lexus NX 200, погрузили иномарку на эвакуатор и скрылись. Однако водитель специальной машины для эвакуации транспортных средств перевозил «добычу» без каких-либо документов, что и стало причиной задержания.
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