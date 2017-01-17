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В Петербурге на авторазборке обнаружены части угнанной иномарки

В Петербурге на авторазборке обнаружены части угнанной иномарки


Сотрудникам полиции Петербурга удалось задержать автоугонщика, похитившего на минувшей неделе автомобиль Mercedes-Benz. С заявлением о пропаже иномарки с улицы Маршала Казакова, шестнадцатого января обратился владелец автомобиля.

В рамках специальной операции, проводимой на территории авторазборки (Октябрьская набережная, дом № 42), полицейские обнаружили части кузова похищенного «Мерседеса». Впоследствии удалось произвести задержание 36-летнего злоумышленника, причастного к угону.
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