Автомобиль Mercedes на Александровском шоссе съехал в кювет
В Курортном районе утром девятнадцатого января автомобиль Mercedes-Benz съехал в кювет. В ведомстве МЧС уточнили, съезду с полосы предшествовало столкновение иномарки с препятствием.
Транспортная авария отмечена около 06:40, на Александровском шоссе (дом № 28). Технические работы осуществляли пять сотрудников МЧС. Сведения о пострадавших уточняются.
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