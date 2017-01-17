В Петербурге по факту угрозы водителю «Скорой» возбуждено уголовное дело
СК (Следственный комитет) Петербурга инициировал уголовное разбирательство по факту угрозы водителю машины службы «Скорой», зафиксированной днем семнадцатого января. В ходе конфликта, возникшего на улице Михайловской, автовладелец угрожал сотруднику медицинского автомобиля ножом.
Согласно данным СК, неподалеку от дома № 1 по означенной улице 45-летний житель города попытался напасть на сотрудника службы «Скорой». Отмечены угрозы убийства. Медицинская бригада самостоятельно задержала утратившего адекватность автовладельца.
СК Петербурга уточняет, решается вопрос о предъявлении обвинения и аресте.
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В центре Петербурга на Кирочной улице и переулке Дегтярном с двадцать второго января вводится ограничение движения.
СК (Следственный комитет) Петербурга инициировал уголовное разбирательство по факту угрозы водителю машины службы «Скорой», зафиксированной днем семнадцатого января.
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