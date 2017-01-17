—» Автомобильные новости » Дорожные происшествия » В Петербурге по факту угрозы водителю «Скорой» возбуждено уголовное дело
Применить опции расширенного поиска



                                      


В Петербурге по факту угрозы водителю «Скорой» возбуждено уголовное дело

В Петербурге по факту угрозы водителю «Скорой» возбуждено уголовное дело


СК (Следственный комитет) Петербурга инициировал уголовное разбирательство по факту угрозы водителю машины службы «Скорой», зафиксированной днем семнадцатого января. В ходе конфликта, возникшего на улице Михайловской, автовладелец угрожал сотруднику медицинского автомобиля ножом.

Согласно данным СК, неподалеку от дома № 1 по означенной улице 45-летний житель города попытался напасть на сотрудника службы «Скорой». Отмечены угрозы убийства. Медицинская бригада самостоятельно задержала утратившего адекватность автовладельца.

СК Петербурга уточняет, решается вопрос о предъявлении обвинения и аресте.
СВЕЖИЕ НОВОСТИ

добавить на Яндекс

Если Вы столкнулись с невозможностью просмотра видеоролика, или заметили в опубликованном материале иные ошибки — просим
сообщить об этом редакции портала «АМ Питер» посредством сервисов:

«Отправить жалобу» (для зарегистрированных читателей) или «Добавление комментария».
Рейтинг материала:  
  всего проголосовало: 0


Читать другие новости по теме:



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ ПОРТАЛА АМ ПИТЕР
Добавление комментария
* = поля обязательны к заполнению
Подтверждение кода безопасности :

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

ТОП АВТОНОВОСТИ


АвтоНовости Петербурга
      СВЯЗАТЬСЯ С РЕДАКЦИЕЙ














ИНТЕРВЬЮ

РЕДАКЦИЯ
О САЙТЕ •  КОНТАКТЫ •  РЕДАКЦИЯ
АВТОНОВОСТИ ДНЯ


Пробки на Яндекс.Картах Яндекс.Погода
ВАШЕ МНЕНИЕ
Вопрос: Ваше отношение к продукции АвтоВАЗ?
Я поклонник российского автопрома
Резко отрицательное
В последнее время наблюдается прогресс
—» Смотреть все опросы сайта
ПРОИСШЕСТВИЯ
ДОРОГИ ПЕТЕРБУРГА
статистика ресурса