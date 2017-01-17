Пожар в авторемонтной мастерской на Шелгунова ликвидировали восемь расчетов
Возгорание в авторемонтной мастерской, впоследствии распространившееся до масштабного пожара, зафиксировано МЧС Петербурга ранним утром восемнадцатого января в Невском районе. В ведомстве уточняют, площадь горения составила порядка 450 кв. м.
ГУ МЧС информирует, сообщение о возгорании на улице Шелгунова (дом № 34) в здании автомобильной мастерской поступило в 05:30. Спустя пять минут первый расчет пожарной службы уже прибыл на место происшествия.
Огонь распространялся на территории металлического ангара. Суммарно привлекались восемь расчетов (сорок сотрудников). Ликвидировать пожар удалось в 07:50. Пострадавших не зарегистрировано.
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