В Петербурге осужден водитель затонувшей иномарки
В Петербурге прошел суд над водителем, который в пьяном виде второго января прошлого года выехал на лед Орловского карьера (Приморский район). Автомобиль Volkswagen затонул, в салоне на момент происшествия находилась 27-летняя женщина.
Судья признал Александра Белозерова виновным в гибели пассажирки (по неосторожности). Подсудимый (1989 г. р.) лишен свободы сроком на один год.
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В Петербурге прошел суд над водителем, который в пьяном виде второго января прошлого года выехал на лед Орловского карьера (Приморский район).
С двадцать восьмого января станция метро «Лесная» закрывается для проведения ремонтных мероприятий.
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