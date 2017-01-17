В Петербурге осужден водитель затонувшей иномарки

В Петербурге прошел суд над водителем, который в пьяном виде второго января прошлого года выехал на лед Орловского карьера (Приморский район). Автомобиль Volkswagen затонул, в салоне на момент происшествия находилась 27-летняя женщина.Судья признал Александра Белозерова виновным в гибели пассажирки (по неосторожности). Подсудимый (1989 г. р.) лишен свободы сроком на один год.