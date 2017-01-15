В Красном Селе на улице Освобождения горел автомобиль Nissan

В Красном Селе ночью семнадцатого января службой МЧС зарегистрировано возгорания в автомобиле Nissan. Сообщение о пожаре в моторном отсеке иномарки (улица Освобождения, дом № 31, к. 4) поступило в 03:44.
Работы по ликвидации возгорания (привлекались девять специалистов) завершились спустя сорок девять минут. Пострадавших не отмечено.
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С двадцать восьмого января станция метро «Лесная» закрывается для проведения ремонтных мероприятий.
В Красном Селе ночью семнадцатого января службой МЧС зарегистрировано возгорания в автомобиле Nissan.
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