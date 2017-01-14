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В Василеостровском районе по всей площади выгорел автомобиль «ВАЗ»

В Василеостровском районе по всей площади выгорел автомобиль «ВАЗ»


В Василеостровском районе Петербурга, днем шестнадцатого января службой МЧС зафиксировано возгорание в автомобиле «ВАЗ». Очевидцы пожара сообщают о пострадавших людях. Официальное заключение полицейского ведомства по возгоранию уточняется.

ГУ МЧС сообщает, около 15:45, на 15-й линии (дом № 32) сгорел припаркованный автомобиль. Мероприятия по ликвидации пожара, от службы задействовано девять сотрудников, завершились спустя двадцать восемь минут.
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