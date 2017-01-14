В Петербурге вооруженные грабители напали на таксиста
В Петербурге утром пятнадцатого января на территории поселка Александровская (Пушкинский район) вооруженные злоумышленники ограбили водителя такси. Согласно данным МВД, трое грабителей с ножом отобрали у пострадавшего 5 тыс. рублей.
Грабители сели в салон автомобиля около 08:00 на улице Красных Командиров (дом № 20). Совершив грабеж, злоумышленники скрылись. МВД по факту преступления инициировало розыскные мероприятия.
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В Петербурге утром пятнадцатого января на территории поселка Александровская (Пушкинский район) вооруженные злоумышленники ограбили водителя такси.
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