В центре Петербурга на Дворцовой набережной иномарка столкнулась с препятствием
В центре Петербурга утром четырнадцатого января легковая иномарка столкнулась с препятствием. В ведомстве МЧС уточняют, дорожная авария отмечена около 08:30, на набережной Дворцовой (дом № 32).
Участником ДТП стал автомобиль Hyundai, отмечают специалисты МЧС Петербурга. Сведения о состоянии водителя уточняются. В технических мероприятиях задействованы пять сотрудников.
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Столкновение троллейбуса и маршрутки, отмеченное службой МЧС днем четырнадцатого января на проспекте Ветеранов, привело к значительному повреждению транспортных средств.
В центре Петербурга утром четырнадцатого января легковая иномарка столкнулась с препятствием.
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