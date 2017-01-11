В ДТП с трамваем и маршруткой на проспекте Науки пострадали два человека

Дорожное происшествие с участием маршрутки и трамвая, отмеченное утром на проспекте Науки (Калининский район Петербурга), привело к повреждению обоих транспортных средств. Очевидцы аварии сообщают о двух пострадавших пассажирах автобуса маршрутного такси. Официальные данные о состоянии участников ДТП устанавливаются.Специалисты МЧС уточнили, маршрутка столкнулась с трамваем около 09:45, неподалеку от дома № 50.