В ДТП с трамваем и маршруткой на проспекте Науки пострадали два человека
Дорожное происшествие с участием маршрутки и трамвая, отмеченное утром на проспекте Науки (Калининский район Петербурга), привело к повреждению обоих транспортных средств. Очевидцы аварии сообщают о двух пострадавших пассажирах автобуса маршрутного такси. Официальные данные о состоянии участников ДТП устанавливаются.
Специалисты МЧС уточнили, маршрутка столкнулась с трамваем около 09:45, неподалеку от дома № 50.
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Дорожное происшествие с участием маршрутки и трамвая, отмеченное утром на проспекте Науки (Калининский район Петербурга), привело к повреждению обоих транспортных средств.
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