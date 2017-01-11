Автомобиль Daewoo сгорел на Петергофском шоссе
Возгорание в иномарке Daewoo зафиксировано ведомством МЧС Петербурга вечером двенадцатого января на Петергофском шоссе. Специалисты службы уточняют, автомобиль горел около дома № 51.
Сообщение о пожаре поступило в 21:31, горел отсек двигателя. Пострадавших нет.
Работы по ликвидации возгорания завершились за сорок пять минут. От ведомства задействованы восемь специалистов.
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Возгорание в иномарке Daewoo зафиксировано ведомством МЧС Петербурга вечером двенадцатого января на Петергофском шоссе.
В Петербурге вечером двенадцатого января на Исполкомской улице (Центральный район) вследствие прорыва трубы водоснабжения провалился асфальт.
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