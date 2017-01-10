В Петербурге похищена «ГАЗель» с колбасными изделиями
В Петербурге одиннадцатого января похищен фургон «ГАЗель» с колбасными изделиями. Сотрудники полиции города проводят мероприятия по розыску злоумышленника.
Согласно данным МВД, сообщение об угоне автомобиля поступило от 41-летнего водителя одной из петербургских компаний. В кузове фургона, оставленного на проспекте Дунайском (дом
№ 34/16), находились холодильники и колбаса на сумму порядка 1,4 млн рублей.
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