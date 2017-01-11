В Петербурге злоумышленник толкнул под поезд метро молодого мужчину
В минувший понедельник десятого января на станции петербургского метро «Площадь Александра Невского» злоумышленник толкнул под поезд 22-летнего мужчину. Пострадавший получил несовместимые с жизнью повреждения.
Согласно данным МВД, на основании информации с видеокамер наблюдения, задержан предполагаемый виновник происшествия. В отношении злоумышленника избрана мера пресечения свободы «содержание под стражей».
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В минувший понедельник десятого января на станции петербургского метро «Площадь Александра Невского» злоумышленник толкнул под поезд 22-летнего мужчину.
В ночные часы одиннадцатого января на территории Выборгского района службой МЧС Петербурга зафиксировано возгорание в иномарке Dodge.
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