В Петербурге на Придорожной аллее сгорел автомобиль Dodge
В ночные часы одиннадцатого января на территории Выборгского района службой МЧС Петербурга зафиксировано возгорание в иномарке Dodge. В ведомстве уточняют, источником пожара стал моторный отсек автомобиля.
Сообщение дежурному МЧС поступило в 03:23. Проведение работ обеспечивали девять специалистов. Возгорание ликвидировано спустя восемь минут.
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В ночные часы одиннадцатого января на территории Выборгского района службой МЧС Петербурга зафиксировано возгорание в иномарке Dodge.
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