Маршрутка и иномарка не поделили проспект Науки

Службой МЧС Петербурга вечером десятого января в Калининском районе зафиксировано столкновение автомобиля Toyota и автобуса маршрутного такси. В ведомстве уточнили, авария отмечена около 18:30, на проспекте Науки (дом № 17).
Сведения об участниках ДТП устанавливаются. Технические работы от службы проводили четыре специалиста.
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Службой МЧС Петербурга вечером десятого января в Калининском районе зафиксировано столкновение автомобиля Toyota и автобуса маршрутного такси.
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