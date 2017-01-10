Трамвай и «ГАЗель» столкнулись на Коломяжском проспекте
Микроавтобус «ГАЗель» и трамвай столкнулись днем десятого января на Коломяжском проспекте (Приморский район Петербурга). Оба транспортных средства значительных повреждений не получили, однако движение трамваев было приостановлено.
ГУ МЧС уточняет, дорожное происшествие зафиксировано около 13:20, неподалеку от дома № 24. Технические мероприятия проводили пять сотрудников ведомства.
СВЕЖИЕ НОВОСТИ
Микроавтобус «ГАЗель» и трамвай столкнулись днем десятого января на Коломяжском проспекте (Приморский район Петербурга).
В транспортной аварии поздним вечером восьмого января, участником которой стал автомобиль полицейского ведомства, пострадала 7-летняя школьница.
|
Если Вы столкнулись с невозможностью просмотра видеоролика, или заметили в опубликованном материале иные ошибки — просим
сообщить об этом редакции портала «АМ Питер» посредством сервисов:
«Отправить жалобу» (для зарегистрированных читателей) или «Добавление комментария».