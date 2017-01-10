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Трамвай и «ГАЗель» столкнулись на Коломяжском проспекте

Трамвай и «ГАЗель» столкнулись на Коломяжском проспекте


Микроавтобус «ГАЗель» и трамвай столкнулись днем десятого января на Коломяжском проспекте (Приморский район Петербурга). Оба транспортных средства значительных повреждений не получили, однако движение трамваев было приостановлено.

ГУ МЧС уточняет, дорожное происшествие зафиксировано около 13:20, неподалеку от дома № 24. Технические мероприятия проводили пять сотрудников ведомства.
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