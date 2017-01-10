В аварии с полицейским автомобилем пострадала 7-летняя школьница

В транспортной аварии поздним вечером восьмого января, участником которой стал автомобиль полицейского ведомства, пострадала 7-летняя школьница. Ребенок госпитализирован, по данным МВД — медицинские специалисты оценивают состояние девочки как «удовлетворительное».Согласно данным МВД Петербурга, около 22:50, на перекрестке бульвара Красных Зорь и улицы Седова служебный автомобиль полиции (следовал с активированными звуковыми и световыми сигналами) столкнулся с иномаркой Renault Megane. Спустя сутки 33-летняя владелица иномарки обратилась в службу «Скорой» за помощью для ребенка, находившегося в автомобиле на момент аварии.Полицейское ведомство проводит проверку.