В аварии с полицейским автомобилем пострадала 7-летняя школьница
В транспортной аварии поздним вечером восьмого января, участником которой стал автомобиль полицейского ведомства, пострадала 7-летняя школьница. Ребенок госпитализирован, по данным МВД — медицинские специалисты оценивают состояние девочки как «удовлетворительное».
Согласно данным МВД Петербурга, около 22:50, на перекрестке бульвара Красных Зорь и улицы Седова служебный автомобиль полиции (следовал с активированными звуковыми и световыми сигналами) столкнулся с иномаркой Renault Megane. Спустя сутки 33-летняя владелица иномарки обратилась в службу «Скорой» за помощью для ребенка, находившегося в автомобиле на момент аварии.
Полицейское ведомство проводит проверку.
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В транспортной аварии поздним вечером восьмого января, участником которой стал автомобиль полицейского ведомства, пострадала 7-летняя школьница.
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