В центре Петербурга горела иномарка Nissan
В центре Петербурга ранним утром десятого января зафиксировано возгорание в автомобиле Nissan. В ведомстве МЧС уточняют, автомобиль горел на улице Маяковского невдалеке от дома № 7, около 04:40.
В работах по ликвидации пожара задействованы пять специалистов. Возгорание ликвидировано за тридцать одну минуту.
фото: ГУ МЧС
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