В ДТП на проспекте Тореза пострадали две иномарки
Столкновение двух иномарок, приведшее к значительному повреждению автомобилей, зафиксировано МЧС Петербурга днем девятого января в Выборгском районе. Работала бригада «Скорой», сведения о состоянии пострадавших устанавливаются.
ГУ МЧС уточнило, около 12:20, на проспекте Тореза (дом № 98) столкнулись автомобили Hyndai и Toyota. В технических работах (деактивация аккумуляторов) задействовано пять сотрудников.
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