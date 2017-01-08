Автомобиль BMW горел на Загребском бульваре
Возгорание в отсеке двигателя иномарки BMW зафиксировано МЧС Петербурга ночью девятого января на Загребском бульваре. В ведомстве отметили, пострадавших нет.
Сообщение о пожаре неподалеку от дома № 15 поступило дежурному службы в 03:50. Команде из девяти специалистов удалось ликвидировать пожар за двадцать пять минут.
фото: ГУ МЧС
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