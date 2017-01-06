В ДТП на Октябрьской набережной столкнулись четыре автомобиля

Групповая дорожная авария с участием четырех автомобилей зафиксирована МЧС днем восьмого января на Октябрьской набережной (Невский район Петербурга). В ведомстве уточнили, происшествие произошло неподалеку от дома № 54, около 13:15.Технические работы на месте ДТП осуществляли пять сотрудников ведомства. Данные о состоянии пострадавших и заключение полиции о причинах аварии уточняются.