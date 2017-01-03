В Выборгском районе на Пархоменко горел автомобиль «ВАЗ»

фото: ГУ МЧС

Возгорание в автомобиле «ВАЗ-2115», утром седьмого января зафиксировано МЧС Петербурга в Выборгском районе. В ведомстве уточняют, источником возгорания стал отек двигателя.Сообщение о пожаре на проспекте Пархоменко (дом № 24) поступило в 07:59, отмечают специалисты МЧС. Работы по ликвидации возгорания (привлекались девять сотрудников) продлились десять минут. Пострадавших нет.