В утренние часы на улице Бутлерова сгорел Citroen
Возгорание в иномарке Citroen, приведшее к повреждению всех частей автомобиля, зарегистрировано МЧС Петербурга утром шестого января в Калининском районе. В ведомстве уточнили, пострадавших нет.
Пожар зафиксирован около 10:15 на улице Бутлерова (дом № 4). Работы завершены за двадцать пять минут.
фото: ГУ МЧС
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Возгорание в иномарке Citroen, приведшее к повреждению всех частей автомобиля, зарегистрировано МЧС Петербурга утром шестого января в Калининском районе.
В Петербурге поздним вечером пятого января на проспекте Стачек сгорели три автобуса.
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