В утренние часы на улице Бутлерова сгорел Citroen

фото: ГУ МЧС

Возгорание в иномарке Citroen, приведшее к повреждению всех частей автомобиля, зарегистрировано МЧС Петербурга утром шестого января в Калининском районе. В ведомстве уточнили, пострадавших нет.Пожар зафиксирован около 10:15 на улице Бутлерова (дом № 4). Работы завершены за двадцать пять минут.