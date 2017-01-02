В Петербурге на проспекте Стачек сгорели три автобуса

В Петербурге поздним вечером пятого января на проспекте Стачек сгорели три автобуса. В работах по ликвидации пожара задействованы десять специалистов, пострадавших нет.ГУ МЧС уточняет, около 23:15 неподалеку от дома № 47 горели автобусы «ПАЗ» (две единицы) и «МАЗ». В транспортных средствах повреждены все сгораемые части, работы продолжались сорок девять минут. Возгорание ликвидировано в 00:35 шестого января.