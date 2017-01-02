В Петербурге на проспекте Стачек сгорели три автобуса
В Петербурге поздним вечером пятого января на проспекте Стачек сгорели три автобуса. В работах по ликвидации пожара задействованы десять специалистов, пострадавших нет.
ГУ МЧС уточняет, около 23:15 неподалеку от дома № 47 горели автобусы «ПАЗ» (две единицы) и «МАЗ». В транспортных средствах повреждены все сгораемые части, работы продолжались сорок девять минут. Возгорание ликвидировано в 00:35 шестого января.
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Возгорание в иномарке Citroen, приведшее к повреждению всех частей автомобиля, зарегистрировано МЧС Петербурга утром шестого января в Калининском районе.
В Петербурге поздним вечером пятого января на проспекте Стачек сгорели три автобуса.
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