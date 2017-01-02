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В подпитии петербуржец угнал иномарку при помощи эвакуатора

В подпитии петербуржец угнал иномарку при помощи эвакуатора


В вечерние часы первого января, пребывая в изрядном подпитии, житель Петербурга совершил угон иномарки Peugeot с проспекта Культуры (дом № 13/2). В реализации своих замыслов злоумышленник использовал знакомого эвакуаторщика.

Сообщив другу о потере ключей, угонщик попросил перевезти автомобиль на улицу Придорожную. Впоследствии, после задержания сотрудниками полицейского ведомства, мужчина полностью сознался в хищении иномарки.
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