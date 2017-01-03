В Петербурге на Московском проспекте опрокинулся автомобиль такси
Автомобиль таксомоторной компании ночью третьего января на Московском проспекте сбил дорожное ограждение и опрокинулся. Очевидцы транспортного происшествия сообщают, в салоне машины не было пассажиров.
Таксист не получил значительных повреждений.
Свидетели ДТП отмечают, автомобиль такси пытался избежать столкновения с другим участником движения, но не смог удержаться в границах полосы. Авария произошла неподалеку от дома
№ 143, около 01:00.
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Автомобиль таксомоторной компании ночью третьего января на Московском проспекте сбил дорожное ограждение и опрокинулся.
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