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В Невском районе на Караваевской сгорел автомобиль «ВАЗ»

В Невском районе на Караваевской сгорел автомобиль «ВАЗ»


В утренние часы третьего января на Караваевской улице (Невский район) ведомством МЧС Петербурга зафиксировано возгорание в автомобиле «ВАЗ-2112». Транспортное средство в результате распространения огня выгорело по всей площади.

Согласно информации МЧС, пожар в автомобиле отмечен около 07:35, неподалеку от дома № 38. Ликвидировать возгорание девяти специалистам ведомства удалось за семнадцать минут.

фото: ГУ МЧС
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