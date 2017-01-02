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В групповом ДТП на Зеленогорском шоссе пострадали три человека

В групповом ДТП на Зеленогорском шоссе пострадали три человека


Групповое транспортное происшествие, вследствие которого один из автомобилей съехал в кювет, зафиксировано МЧС Петербурга вечером второго января на Зеленогорском шоссе. В ведомстве уточнили, на территории поселка Солнечное (Курортный район) столкнулись автомобили — Toyota, Hyundai и Chevrolet.

Тревожное сообщение о групповом ДТП поступило дежурному службы в 16:00.

Очевидцы сообщают о госпитализации трех пострадавших. Заключение полицейского ведомства уточняется.

Автовладельцы Петербурга с утра понедельника сетуют на скользкую дорогу, спровоцированную внезапным похолоданием. С большой долей вероятности авария стала следствием гололедицы.
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