В групповом ДТП на Зеленогорском шоссе пострадали три человека

Групповое транспортное происшествие, вследствие которого один из автомобилей съехал в кювет, зафиксировано МЧС Петербурга вечером второго января на Зеленогорском шоссе. В ведомстве уточнили, на территории поселка Солнечное (Курортный район) столкнулись автомобили — Toyota, Hyundai и Chevrolet.Тревожное сообщение о групповом ДТП поступило дежурному службы в 16:00.Очевидцы сообщают о госпитализации трех пострадавших. Заключение полицейского ведомства уточняется.Автовладельцы Петербурга с утра понедельника сетуют на скользкую дорогу, спровоцированную внезапным похолоданием. С большой долей вероятности авария стала следствием гололедицы.