В групповом ДТП на Зеленогорском шоссе пострадали три человека
Групповое транспортное происшествие, вследствие которого один из автомобилей съехал в кювет, зафиксировано МЧС Петербурга вечером второго января на Зеленогорском шоссе. В ведомстве уточнили, на территории поселка Солнечное (Курортный район) столкнулись автомобили — Toyota, Hyundai и Chevrolet.
Тревожное сообщение о групповом ДТП поступило дежурному службы в 16:00.
Очевидцы сообщают о госпитализации трех пострадавших. Заключение полицейского ведомства уточняется.
Автовладельцы Петербурга с утра понедельника сетуют на скользкую дорогу, спровоцированную внезапным похолоданием. С большой долей вероятности авария стала следствием гололедицы.
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Групповое транспортное происшествие, вследствие которого один из автомобилей съехал в кювет, зафиксировано МЧС Петербурга вечером второго января на Зеленогорском шоссе.
Групповая дорожная авария отмечена службой МЧС утром второго января в Петродворцовом районе.
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