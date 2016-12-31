В ДТП на Ораниенбаумском шоссе столкнулись четыре иномарки
Групповая дорожная авария отмечена службой МЧС утром второго января в Петродворцовом районе. Около 10:40, на Ораниенбаумском шоссе (дом № 11) столкнулись автомобили — Opel, Volkswagen, Lifan и Toyota.
Сведения о состоянии пострадавших уточняются. Технические мероприятия от службы проводили пять специалистов.
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Групповая дорожная авария отмечена службой МЧС утром второго января в Петродворцовом районе.
Столкновение автобуса «ПАЗ» и легковой иномарки Skoda зафиксировано утром второго января на Дальневосточном проспекте (Невский район).
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