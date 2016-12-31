Автобус «ПАЗ» и легковушка Skoda столкнулись на Дальневосточном проспекте
Столкновение автобуса «ПАЗ» и легковой иномарки Skoda зафиксировано утром второго января на Дальневосточном проспекте (Невский район). МЧС Петербурга уточняет, авария отмечена около 09:35, неподалеку от дома № 9.
В технических работах от ведомства задействованы пять сотрудников. Данные о состоянии участников происшествия уточняются.
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Групповая дорожная авария отмечена службой МЧС утром второго января в Петродворцовом районе.
Столкновение автобуса «ПАЗ» и легковой иномарки Skoda зафиксировано утром второго января на Дальневосточном проспекте (Невский район).
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