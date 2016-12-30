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В Петербурге за новогоднюю ночь от пиротехники пострадали 10 человек

В Петербурге за новогоднюю ночь от пиротехники пострадали 10 человек


Служба МЧС Петербурга подвела итоги встречи Нового года. В ночь на первое января чрезвычайных ситуаций зафиксировано не было, однако спасателей беспокоит ситуация с использованием петард и фейерверков.

В течение ночи от неаккуратного обращения с пиротехникой травмированы десять человек. Согласно данным МЧС, семь пострадавших госпитализированы.

Празднование Нового года традиционно продолжается на протяжении нескольких дней, поэтому стремление салютовать еще неоднократно посетит жителей города. Специалисты ведомства призывают петербуржцев соблюдать правила безопасности!
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