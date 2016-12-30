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В пожаре на 4-ой линии В.О. горели две иномарки

В пожаре на 4-ой линии В.О. горели две иномарки


В пожаре на Васильевском острове, зафиксированном утром первого января, повреждены две иномарки. В ведомстве МЧС уточнили, около 08:35, на 4-ой линии (дом № 17) возгорание произошло в салоне и отсеке двигателя автомобиля BMW. В расположенной поблизости иномарке Mazda частично поврежден кузов.

Работы по ликвидации пожара заняли у девяти специалистов сорок минут.

фото: ГУ МЧС
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