В пожаре на 4-ой линии В.О. горели две иномарки
В пожаре на Васильевском острове, зафиксированном утром первого января, повреждены две иномарки. В ведомстве МЧС уточнили, около 08:35, на 4-ой линии (дом № 17) возгорание произошло в салоне и отсеке двигателя автомобиля BMW. В расположенной поблизости иномарке Mazda частично поврежден кузов.
Работы по ликвидации пожара заняли у девяти специалистов сорок минут.
фото: ГУ МЧС
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В пожаре на Васильевском острове, зафиксированном утром первого января, повреждены две иномарки.
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