В Петербурге на проспекте Луначарского сгорел Lexus
В ночные часы тридцать первого декабря на проспекте Луначарского службой МЧС зафиксировано возгорание в автомобиле Lexus. В ведомстве подчеркнули, иномарка сгорела по всей площади. В припаркованном поблизости KIA повреждены задние элементы кузова.
Тревожная информация поступила в МЧС в 04:36. Работы по ликвидации пожара завершены за сорок минут. Задействованы команды из восьми специалистов. Пострадавших зарегистрировано не было.
фото: ГУ МЧС
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В ночные часы тридцать первого декабря на проспекте Луначарского службой МЧС зафиксировано возгорание в автомобиле Lexus.
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