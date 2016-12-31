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В Петербурге на проспекте Луначарского сгорел Lexus

В Петербурге на проспекте Луначарского сгорел Lexus


В ночные часы тридцать первого декабря на проспекте Луначарского службой МЧС зафиксировано возгорание в автомобиле Lexus. В ведомстве подчеркнули, иномарка сгорела по всей площади. В припаркованном поблизости KIA повреждены задние элементы кузова.

Тревожная информация поступила в МЧС в 04:36. Работы по ликвидации пожара завершены за сорок минут. Задействованы команды из восьми специалистов. Пострадавших зарегистрировано не было.

фото: ГУ МЧС
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