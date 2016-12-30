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В Ленобласти автовладельца обстреляли из иномарки без номеров

В Ленобласти автовладельца обстреляли из иномарки без номеров


Сотрудники полиции Петербурга проводят разбирательство по факту заявления работника одной из коммерческих организаций, который столкнулся с вооруженным нападением и погоней со стороны неизвестных злоумышленников. В вечерние часы двадцать девятого декабря на 20-м км трассы «Кировск-Мга», согласно информации пострадавшего, иномарка Mercedes-Benz «подрезала» его автомобиль LADA Vesta.

Один из пассажиров иномарки, вооруженный пистолетом (предположительно травматическим), направился к машине 28-летнего петербуржца. Автовладелец смог объехать препятствие, но злоумышленники не только начали преследовать пострадавшего, но и открыли огонь по его автомобилю.

Автовладельцу удалось оторваться от преследователей. Ведется розыск злоумышленников.
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В Ленобласти автовладельца обстреляли из иномарки без номеров

Сотрудники полиции Петербурга проводят разбирательство по факту заявления работника одной из коммерческих организаций, который столкнулся с вооруженным нападением и погоней со стороны неизвестных злоумышленников.

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