В Петербурге пропала фура с 18 тоннами мандаринов

Странная история приключилась с фурой мандаринов, отправившейся из Петербурга в Москву двадцать девятого декабря. Груз цитрусовых, столь популярных в новогодние праздники, до столицы так и не добрался.Однако странность ситуации не столько в пропаже мандаринов, так как кражи грузов для Петербурга не редкость. Парадокс происшествия в действиях водителя, который по непонятной причине выгрузил все мандарины, не доезжая до места назначения.Согласно данным МВД, водитель грузовика произвел разгрузку в Московской области (поселок Апаринки), после чего посчитал поставленную задачу в полной мере выполненной. Отправитель груза, петербургская логистическая компания с мнением водителя не согласилась, поспешив обратиться в полицию.Специалисты полицейского ведомства выясняют обстоятельства «мандаринового дела».