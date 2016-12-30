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В Петербурге пропала фура с 18 тоннами мандаринов

В Петербурге пропала фура с 18 тоннами мандаринов


Странная история приключилась с фурой мандаринов, отправившейся из Петербурга в Москву двадцать девятого декабря. Груз цитрусовых, столь популярных в новогодние праздники, до столицы так и не добрался.

Однако странность ситуации не столько в пропаже мандаринов, так как кражи грузов для Петербурга не редкость. Парадокс происшествия в действиях водителя, который по непонятной причине выгрузил все мандарины, не доезжая до места назначения.

Согласно данным МВД, водитель грузовика произвел разгрузку в Московской области (поселок Апаринки), после чего посчитал поставленную задачу в полной мере выполненной. Отправитель груза, петербургская логистическая компания с мнением водителя не согласилась, поспешив обратиться в полицию.

Специалисты полицейского ведомства выясняют обстоятельства «мандаринового дела».
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