Автомобиль Hyundai на Ленинском проспекте выгорел по всей площади

фото: ГУ МЧС

Пожар в легковой иномарке Hyundai, приведший к полному выгоранию автомобиля, зафиксирован ночью тридцатого декабря в Красносельском районе Петербурга. В ведомстве уточнили, иномарка горела около 03:00, на проспекте Ленинском (дом № 97).Работы по ликвидации пожара завершены за десять минут. В мероприятиях задействованы девять специалистов.