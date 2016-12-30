Автомобиль Hyundai на Ленинском проспекте выгорел по всей площади
Пожар в легковой иномарке Hyundai, приведший к полному выгоранию автомобиля, зафиксирован ночью тридцатого декабря в Красносельском районе Петербурга. В ведомстве уточнили, иномарка горела около 03:00, на проспекте Ленинском (дом № 97).
Работы по ликвидации пожара завершены за десять минут. В мероприятиях задействованы девять специалистов.
фото: ГУ МЧС
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