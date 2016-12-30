В ДТП на Дальневосточном проспекте столкнулись четыре автомобиля

В транспортной аварии на Дальневосточном проспекте, зафиксированной поздним вечером двадцать девятого декабря, столкнулись четыре автомобиля. В ведомстве МЧС уточнили, авария отмечена около 22:30, участниками стали — легковые иномарки Infiniti, Hyundai и грузовики «ЗиЛ», Renault.Очевидцы транспортного происшествия сообщают о двух пострадавших. Официальные сведения уточняются.В работах от МЧС задействованы восемь специалистов. Привлекались две единицы спецтехники.