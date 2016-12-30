—» Автомобильные новости » Дорожные происшествия » В ДТП на Дальневосточном проспекте столкнулись четыре автомобиля
Применить опции расширенного поиска



                                      


В ДТП на Дальневосточном проспекте столкнулись четыре автомобиля

В ДТП на Дальневосточном проспекте столкнулись четыре автомобиля


В транспортной аварии на Дальневосточном проспекте, зафиксированной поздним вечером двадцать девятого декабря, столкнулись четыре автомобиля. В ведомстве МЧС уточнили, авария отмечена около 22:30, участниками стали — легковые иномарки Infiniti, Hyundai и грузовики «ЗиЛ», Renault.

Очевидцы транспортного происшествия сообщают о двух пострадавших. Официальные сведения уточняются.

В работах от МЧС задействованы восемь специалистов. Привлекались две единицы спецтехники.
СВЕЖИЕ НОВОСТИ

В Ленобласти автовладельца обстреляли из иномарки без номеров

Сотрудники полиции Петербурга проводят разбирательство по факту заявления работника одной из коммерческих организаций, который столкнулся с вооруженным нападением и погоней со стороны неизвестных злоумышленников.

добавить на Яндекс

Если Вы столкнулись с невозможностью просмотра видеоролика, или заметили в опубликованном материале иные ошибки — просим
сообщить об этом редакции портала «АМ Питер» посредством сервисов:

«Отправить жалобу» (для зарегистрированных читателей) или «Добавление комментария».
Рейтинг материала:  
  всего проголосовало: 0


Читать другие новости по теме:



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ ПОРТАЛА АМ ПИТЕР
Добавление комментария
* = поля обязательны к заполнению
Подтверждение кода безопасности :

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

ТОП АВТОНОВОСТИ


АвтоНовости Петербурга
      СВЯЗАТЬСЯ С РЕДАКЦИЕЙ














ИНТЕРВЬЮ

РЕДАКЦИЯ
О САЙТЕ •  КОНТАКТЫ •  РЕДАКЦИЯ
АВТОНОВОСТИ ДНЯ


Пробки на Яндекс.Картах Яндекс.Погода
ВАШЕ МНЕНИЕ
Вопрос: Ваше отношение к продукции АвтоВАЗ?
Я поклонник российского автопрома
Резко отрицательное
В последнее время наблюдается прогресс
—» Смотреть все опросы сайта
ПРОИСШЕСТВИЯ
ДОРОГИ ПЕТЕРБУРГА
статистика ресурса