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Грабители в масках отобрали у петербургского автовладельца 3,6 млн рублей

Грабители в масках отобрали у петербургского автовладельца 3,6 млн рублей


Сотрудники полицейского ведомства Петербурга ведут розыск трех злоумышленников, совершивших нападение на автовладельца. В результате ограбления преступники завладели 3,6 млн рублей.

Согласно данным МВД, около 12:50 двадцать восьмого декабря, на Российском проспекте
(дом № 8) к стоящему на светофоре Toyota Land Cruiser Prado подошли три человека в масках. Посредством разбития стекла, грабители получили доступ в салон иномарки — забрали пакет с денежными средствами, после чего скрылись на своем автомобиле.

Автовладелец, 55-летний механик коммерческой организации, незамедлительно обратился в полицию.
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