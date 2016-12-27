Грабители в масках отобрали у петербургского автовладельца 3,6 млн рублей
Сотрудники полицейского ведомства Петербурга ведут розыск трех злоумышленников, совершивших нападение на автовладельца. В результате ограбления преступники завладели 3,6 млн рублей.
Согласно данным МВД, около 12:50 двадцать восьмого декабря, на Российском проспекте
(дом № 8) к стоящему на светофоре Toyota Land Cruiser Prado подошли три человека в масках. Посредством разбития стекла, грабители получили доступ в салон иномарки — забрали пакет с денежными средствами, после чего скрылись на своем автомобиле.
Автовладелец, 55-летний механик коммерческой организации, незамедлительно обратился в полицию.
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Сотрудники полицейского ведомства Петербурга ведут розыск трех злоумышленников, совершивших нападение на автовладельца.
В Петербурге ранним утром двадцать восьмого декабря зафиксировано очередное разбойное нападение на автозаправочную станцию.
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