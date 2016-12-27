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В Петербурге двое злоумышленников с пистолетом ограбили автозаправку

В Петербурге двое злоумышленников с пистолетом ограбили автозаправку


В Петербурге ранним утром двадцать восьмого декабря зафиксировано очередное разбойное нападение на автозаправочную станцию. Вооруженные пистолетом и ножом двое злоумышленников завладели выручкой организации.

Согласно данным МВД, грабители вошли в здание АЗС на Липовой аллее (дом № 12) около 04:00, связали 20-лентнего сотрудника компании и 40-летнюю женщину-кассира, после чего забрали 66 тыс. рублей. Впоследствии грабители скрылись.

Полицейское ведомство Петербурга ведет розыск.
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