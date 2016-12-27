В Адмиралтейском районе ночью сгорел Grand Cherokee

В Адмиралтейском районе Петербурга, ночью (01:40) двадцать девятого декабря, на улице Верейской горел автомобиль Grand Cherokee. В МЧС уточнили, пожар отмечен около дома № 33, привлекалось пять специалистов.
Горение происходило в моторном отсеке внедорожника. Работы по ликвидации возгорания заняли двадцать одну минуту. Пострадавших не зафиксировано.
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