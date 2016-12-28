В Петербурге задержаны похитители мотовездеходной техники
Сотрудникам полиции Петербурга удалось произвести задержание двух злоумышленников, совершивших хищение мотовездеходной техники в поселке Сосновый Бор. Суммарно ущерб составил более 1 млн рублей.
Согласно данным МВД, ночью двадцать третьего декабря, взломав ворота гаража — преступники похитили мотовездеход «Поларис» и снегоход «Ямаха». Технику злоумышленники вывезли на своих автомобилях «ГАЗель» и Land Rover.
В отношении обоих злоумышленников (45 лет) применено ограничение свободы «заключение под стражу».
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Сотрудникам полиции Петербурга удалось произвести задержание двух злоумышленников, совершивших хищение мотовездеходной техники в поселке Сосновый Бор.
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