В Колпино горели два Peugeot и Chevrolet
В Колпинском районе ранним утром (04:10) на улице Павловской службой МЧС зафиксировано возгорание в автомобиле Peugeot. Впоследствии распространение огня привело к повреждению (салон и части кузова) припаркованных неподалеку иномарок Peugeot и Chevrolet.
Восьми специалистам ведомства удалось ликвидировать пожар за сорок девять минут. Пострадавших нет.
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