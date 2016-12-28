В Петербурге на проспекте Металлистов горели три иномарки

фото: МЧС Петербурга

Возгорание в автомобиле Mercedes-Benz, вследствие которого частично обгорели иномарки Volkswagen и Renault, зафиксировано МЧС Петербурга в Калининском районе на проспекте Металлистов. Сообщение о пожаре около дома № 111, отметили в ведомстве, поступило в 03:01.В полном объеме завершить работы удалось спустя тридцать две минуты. В мероприятиях задействованы восемь специалистов. Пострадавших не зарегистрировано.