В Петербурге на проспекте Металлистов горели три иномарки
Возгорание в автомобиле Mercedes-Benz, вследствие которого частично обгорели иномарки Volkswagen и Renault, зафиксировано МЧС Петербурга в Калининском районе на проспекте Металлистов. Сообщение о пожаре около дома № 111, отметили в ведомстве, поступило в 03:01.
В полном объеме завершить работы удалось спустя тридцать две минуты. В мероприятиях задействованы восемь специалистов. Пострадавших не зарегистрировано.
фото: МЧС Петербурга
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