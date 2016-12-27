Автобус и легковая иномарка столкнулись на Ленинском проспекте
В Кировском районе Петербурга, вечером двадцать седьмого декабря, на Ленинском проспекте зафиксировано столкновение иномарки Ford и автобуса № 130. Служба МЧС уточняет, транспортная авария отмечена около 19:30, неподалеку от дома № 130.
В работах на месте ДТП задействована команда ведомства из четырех сотрудников. Сведения о состоянии участников аварии уточняются.
В преддверии новогодних праздников, которые помимо традиционного позитива неизменно приносят и увеличение тарифов проезда в общественном транспорте, представители петербургского метрополитена огласили информацию по всем вариантам