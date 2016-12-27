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Автобус и легковая иномарка столкнулись на Ленинском проспекте

Автобус и легковая иномарка столкнулись на Ленинском проспекте


В Кировском районе Петербурга, вечером двадцать седьмого декабря, на Ленинском проспекте зафиксировано столкновение иномарки Ford и автобуса № 130. Служба МЧС уточняет, транспортная авария отмечена около 19:30, неподалеку от дома № 130.

В работах на месте ДТП задействована команда ведомства из четырех сотрудников. Сведения о состоянии участников аварии уточняются.
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