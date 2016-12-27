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В Петербурге полицейские 10 выстрелами не смогли остановить нарушителя

В Петербурге полицейские 10 выстрелами не смогли остановить нарушителя


Сотрудники полиции Петербурга вечером двадцать шестого декабря произвели десять выстрелов из табельного оружия, однако остановить нарушителя дорожных правил все же не удалось. Автовладелец сбил одного из инспекторов, после чего скрылся, иномарка впоследствии была обнаружена брошенной.

Согласно данным МВД, около 21:00, на улице Кубинской сотрудники полиции предприняли попытку остановить следовавший с нарушением правил автомобиль Subaru Forester. Полицейские преследовали автомобиль до набережной Обводного канала, где нарушитель был вынужден остановиться из-за дорожной пробки.

Впрочем, сдаваться водитель не собирался, нарушитель направил автомобиль в сторону сотрудников полиции. В связи со складывающейся ситуацией полицейские применили оружие (один сотрудник произвел шесть выстрелов, второй — четыре). Автовладелец сбил инспектора и скрылся, около 21:30 иномарка была обнаружена на улице Ялтинской.

Ведется розыск нарушителя.
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