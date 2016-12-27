—» Автомобильные новости » Дорожные происшествия » В Петербурге у автовладельца отобрали сумку с 3 млн рублей
Применить опции расширенного поиска



                                      


В Петербурге у автовладельца отобрали сумку с 3 млн рублей

В Петербурге у автовладельца отобрали сумку с 3 млн рублей


Сотрудниками полиции Петербурга вечером двадцать седьмого декабря зафиксировано ограбление автовладельца. Согласно заявлению пострадавшего, двое злоумышленников отобрали у него сумку с 3 млн рублей.

В частности 43-летний предприниматель пояснил, что находился за рулем своей иномарки Mazda3 на улице Варшавской, когда грабители в результате применения физической силы завладели сумкой с денежными средствами. Впоследствии преступники скрылись на поджидавшем их автомобиле.

Ведется розыск грабителей.
СВЕЖИЕ НОВОСТИ

добавить на Яндекс

Если Вы столкнулись с невозможностью просмотра видеоролика, или заметили в опубликованном материале иные ошибки — просим
сообщить об этом редакции портала «АМ Питер» посредством сервисов:

«Отправить жалобу» (для зарегистрированных читателей) или «Добавление комментария».
Рейтинг материала:  
  всего проголосовало: 0


Читать другие новости по теме:



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ ПОРТАЛА АМ ПИТЕР

Тарифы метрополитена СПб-2107: разовый проезд обойдется в 45 рублей

В преддверии новогодних праздников, которые помимо традиционного позитива неизменно приносят и увеличение тарифов проезда в общественном транспорте, представители петербургского метрополитена огласили информацию по всем вариантам
Добавление комментария
* = поля обязательны к заполнению
Подтверждение кода безопасности :

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

ТОП АВТОНОВОСТИ


АвтоНовости Петербурга
      СВЯЗАТЬСЯ С РЕДАКЦИЕЙ














ИНТЕРВЬЮ

РЕДАКЦИЯ
О САЙТЕ •  КОНТАКТЫ •  РЕДАКЦИЯ
АВТОНОВОСТИ ДНЯ


Пробки на Яндекс.Картах Яндекс.Погода
ВАШЕ МНЕНИЕ
Вопрос: Ваше отношение к продукции АвтоВАЗ?
Я поклонник российского автопрома
Резко отрицательное
В последнее время наблюдается прогресс
—» Смотреть все опросы сайта
ПРОИСШЕСТВИЯ
ДОРОГИ ПЕТЕРБУРГА
статистика ресурса