В Петербурге у автовладельца отобрали сумку с 3 млн рублей

Сотрудниками полиции Петербурга вечером двадцать седьмого декабря зафиксировано ограбление автовладельца. Согласно заявлению пострадавшего, двое злоумышленников отобрали у него сумку с 3 млн рублей.В частности 43-летний предприниматель пояснил, что находился за рулем своей иномарки Mazda3 на улице Варшавской, когда грабители в результате применения физической силы завладели сумкой с денежными средствами. Впоследствии преступники скрылись на поджидавшем их автомобиле.Ведется розыск грабителей.