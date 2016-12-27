В Петербурге у автовладельца отобрали сумку с 3 млн рублей
Сотрудниками полиции Петербурга вечером двадцать седьмого декабря зафиксировано ограбление автовладельца. Согласно заявлению пострадавшего, двое злоумышленников отобрали у него сумку с 3 млн рублей.
В частности 43-летний предприниматель пояснил, что находился за рулем своей иномарки Mazda3 на улице Варшавской, когда грабители в результате применения физической силы завладели сумкой с денежными средствами. Впоследствии преступники скрылись на поджидавшем их автомобиле.
Ведется розыск грабителей.
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