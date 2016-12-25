В Петербурге при задержании группы автоугонщиков изъято 760 тыс. долларов
В Петербурге Следственный комитет (СК) проводит работу по делу группы автоугонщиков, совершивших в октябре текущего года хищение автомобиля Toyota Land Cruiser. В ведомстве уточняют, задержаны три злоумышленника.
В рамках обыска у преступников изъято специальное оборудование для автоугонов, оружие и 760 тыс. долларов. Проводятся мероприятия на предмет установления причастности задержанных граждан к другим аналогичным преступлениям.
фото: СК Петербурга
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В Петербурге Следственный комитет (СК) проводит работу по делу группы автоугонщиков, совершивших в октябре текущего года хищение автомобиля Toyota Land Cruiser.
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