В Петербурге пропала фура с 18 тоннами замороженного мяса

Сотрудники петербургского полицейского ведомства ведут розыск фуры с водителем, который транспортировал груз замороженного мяса (говядина). Согласно заявлению владельца груза, фура следовала в город Владимир, но в пункт назначения автомобиль не прибыл.МВД Петербурга уточняет, двадцать третьего декабря с территории склада (7-й Предпортовый проезд) в направлении Владимира выехал грузовик. Однако спустя два дня водитель перестал выходить на связь, местонахождение фуры не установлено.