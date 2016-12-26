В Петербурге пропала фура с 18 тоннами замороженного мяса
Сотрудники петербургского полицейского ведомства ведут розыск фуры с водителем, который транспортировал груз замороженного мяса (говядина). Согласно заявлению владельца груза, фура следовала в город Владимир, но в пункт назначения автомобиль не прибыл.
МВД Петербурга уточняет, двадцать третьего декабря с территории склада (7-й Предпортовый проезд) в направлении Владимира выехал грузовик. Однако спустя два дня водитель перестал выходить на связь, местонахождение фуры не установлено.
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Сотрудники петербургского полицейского ведомства ведут розыск фуры с водителем, который транспортировал груз замороженного мяса (говядина).
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