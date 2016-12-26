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В Калининском районе на Науки горел автомобиль Mazda

В Калининском районе на Науки горел автомобиль Mazda


Горение в отсеке силового агрегата иномарки Mazda зарегистрировано специалистами МЧС Петербурга утром двадцать шестого декабря в Калининском районе. В ведомстве уточнили, пожар произошел на проспекте Науки (дом № 30).

Мероприятия по борьбе с распространением огня продлились двадцать минут. Служба МЧС задействовала восемь сотрудников.

фото: ГУ МЧС
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