В Калининском районе на Науки горел автомобиль Mazda
Горение в отсеке силового агрегата иномарки Mazda зарегистрировано специалистами МЧС Петербурга утром двадцать шестого декабря в Калининском районе. В ведомстве уточнили, пожар произошел на проспекте Науки (дом № 30).
Мероприятия по борьбе с распространением огня продлились двадцать минут. Служба МЧС задействовала восемь сотрудников.
фото: ГУ МЧС
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